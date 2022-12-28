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    В столичной Академии правоохранительных органов состоялся очередной выпуск

    28 Декабря 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередную группу слушателей первоначальной профессиональной подготовки выпустили из Академии правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу академии.

    В общей сложности 169 молодых сотрудников пополнят ряды органов прокуратуры и службы экономических расследований. Обучение в стенах академии прошли 110 кандидатов в органы прокуратуры и 59 - в подразделения Агентства финансового мониторинга.

    В торжественной обстановке выпускников поздравили ректор академии Марат Сексембаев, руководители кадровых подразделений Генеральной прокуратуры Мурат Тлеубердиев и Агентства финансового мониторинга Нурлан Адалиев, ветераны правоохранительных органов. Обращаясь к молодому пополнению, руководитель академии пожелал молодежи с достоинством нести службу и помнить, что от принимаемых ими решений зависят реальные судьбы и жизни людей.

    Помимо сертификатов об окончании курсов наиболее отличившиеся кандидаты в высший надзорный орган награждены грамотами Генерального прокурора. Будущим сотрудникам Агентства финмониторинга вручены первые офицерские погоны лейтенантов службы экономических расследований.

    В ближайшее время их зачислят в кадры правоохранительных органов и назначат на соответствующие должности. В завершение торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт, организованный силами выпускников.

    Институт первоначальной профессиональной подготовки для кандидатов в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований действует в Казахстане с начала 2021 года. За это время академией подготовлено 545 молодых сотрудников, уже приступивших к работе. Сейчас обучение проходит еще свыше 380 слушателей.


    Фото: Академия правоохранительных органов
    Образование
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