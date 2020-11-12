В столичном филиале Nur Otan выбрали кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице завершила свою работу XXХI внеочередная конференция филиала партии «Nur Otan», на которой путем онлайн-голосования были избраны кандидаты в депутаты Мажилис Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу столичного филиала партии «Nur Otan».

Общее количество претендентов – 10 человек, те, кто набрал наибольшее количество голосов во внутрипартийном отборе – праймериз, и завоевал наибольший рейтинг. В их числе медицинские работники, борец с коррупцией, руководитель столичного филиала НПП «Атамекен», представители учебных заведений и другие, сообщили в пресс-службе. Из них пятеро победили с наибольшим перевесом голосов. Теперь они будут претендовать на включение в партийный список в депутаты Мажилиса.

«Внутрипартийный отбор нового формата дал возможность участвовать в процессе каждому партийцу. Каждый из вас смог рассказать о своем видении вопросов, которые сегодня стоят перед обществом и путях их решений. 443 заявки подали желающие участвовать в праймериз. При этом более 30% - это женщины, 40% - молодежь до 35 лет», - отметил в своем приветственном слове аким г. Нур-Султана, председатель столичного филиала партии «Nur Otan» Алтай Кульгинов.





Перед онлайн -голосованием все претенденты приняли участие в дебатах, которые траслировались в прямом эфире на официальном аккаунте столичного филиала партии в социальных сетях. В течение трех минут кандидаты должны были рассказать о приоритетах своих предвыборных программ, а затем, в течение минуты ответить на вопросы своих коллег. Всего, за время проведения праймериз, его участники разработали порядка 300 предвыборных программ, в каждой из которых есть четкие предложения по улучшению жизни горожан. В программу партии «Nur Otan» вошли и наказы, полученные в ходе посещения участниками внутрипартийного отбора ППО и трудовых коллективов.





По итогам онлайн- голосования делегатами конференции, наибольшее количество голосов набрали: Бауыржан Исабаев- 97 (голосов), Алмат Джунусов (86), Лариса Павловец (84), Расул Медетов (79) и Ханзада Балтаева (76).

Сегодня же на конференции был качественно обновлен состав Бюро Политсовета столичного филиала партии, избраны делегаты на Съезд партии от г. Нур - Султана.

Добавим, что конференция прошла с обязательным соблюдением санитарно- эпидемиологических норм, а все ее участники сдали обязательное ПЦР тестирование.



