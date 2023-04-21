Очень важно, чтобы инклюзивное образование было начато в раннем возрасте - Динара Гаплан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном детском саду 89 «Кыз Жибек» успешно функционирует специальный кабинет поддержки особых детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в этом детском саду воспитываются 315 детей, из них 48 - особые.

По словам руководства детского сада, все дети получают образование в одинаковых условиях. Однако особое внимание уделяется воспитанию некоторых особенных детей.

«По Казахстану всего два кабинета поддержки инклюзии. Потому что это пилотный проект. Два года назад при поддержке столичного управления образования и нашего фонда мы открыли два инклюзивных кабинета. Очень важно, чтобы инклюзивное образование было начато в раннем возрасте. Сегодняшнее мероприятие знаменует собой знаменательную дату, апрель у нас месяц аутизма. В этом месяце по всему миру пройдут мероприятия в различных форматах на тему аутизма. В детском саду, где мы находимся, 5 детей имеют признаки аутизма. Здесь с каждым ребенком работают тьютор и психолог. К сожалению, такая возможность есть не во всех детских садах», - сказала председатель попечительского совета благотворительного фонда «Болашак» Динара Гаплан.

В детском саду «Кыз Жибек» работают 5 тьюторов и 1 психолог. Недавно открытый инклюзивный кабинет оснащен специальным оборудованием, здесь созданы все условия для занятий с особенными детьми.