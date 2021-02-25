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    В столице завершается приписка к призывным участкам

    25 Февраля 2021, 15:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с начала января текущего года созданные акимами районов Алматы, Байқоңыр, Есиль и Сарыарка комиссии по приписке продолжают свою работу. Так, на завершающем этапе проведение приписки к призывным участкам юношей 2004 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Всего по городу приписке к призывным участкам подлежало более 5 800 юношей, из них на сегодняшний день порядка 4 900 приняты на воинский учет. Эту работу планируется завершить в течение текущей недели.

    Стоит отметить, что руководители организаций и предприятий столицы, независимо от их ведомственной подчиненности и формы собственности, освобождали от работы и учебы своих сотрудников, подлежащих приписке к призывным участкам, на время, необходимое для выполнения обязанностей, связанных с постановкой их на воинский учет. При этом за ними сохранялись места работы и учебы, занимаемая должность и средняя заработная плата.

    «В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих», а так же согласно «Правил ведения воинского учета военнообязанных и призывников», в целях принятия на воинский учет граждан Республики Казахстан мужского пола, которым в год приписки исполняется семнадцать лет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и уровня физической подготовки проводится приписка юношей к призывным участкам.

    При прохождении медицинской комиссии по приписке строго соблюдаются социальные дистанции и все меры по недопущению распространения пандемии», - сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны города Нур-Султана Акжолтай Уалиахметов.

    Он также напомнил, что с начала марта начинается весенний призыв на срочную воинскую службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Армия
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