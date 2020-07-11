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    В столице выявили ещё три правонарушения при продаже лекарств

    11 Июля 2020, 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по городу Нур- Султану Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установили два факта реализации лекарственных средств по завышенной стоимости в нарушение приказа министра здравоохранения РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    Фармацевты двух аптек продавали лекарственные средства, а именно «Ингавирин» одну упаковку по завышенной цене - 9 000 тенге, и «Тамифлю» одну упаковку по завышенной цене - 13500 тенге. В ходе осмотра обнаружены и изъяты семь упаковок «Ингавирина» и одна упаковка «Тамифлю». Кроме этого, по результатам оперативных мер сотрудниками ДЭР по городу Нур-Султану совместно с сотрудниками ДЭР по Павлодарской и Акмолинской областям выявлен факт реализации жителем столицы противовирусных препаратов без регистрации в налоговых органах и без соответствующей лицензии. Всего обнаружено около 150 упаковок различных лекарственных средств - «Ингавирин 90мг», «Сумамед», «Нобазит» и других на общую сумму 770 400 тенге. По противоправным действиям ведется следствие, виновные лица будут привлечены к ответственности. Комитет по финансовому мониторингу и департамент экономических расследований призывают всех жителей и гостей столицы при установлении фактов реализации медикаментов по завышенным ценам в аптеках обращаться по телефону доверия комитета: 8 (7172) 70-84-78, департамента: 8 (7172) 31-61-45.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Здравоохранение Минфин РК
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