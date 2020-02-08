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В столице временно приостановлено движение трех пригородных маршрутов

8 Февраля 2020 15:30
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В столице временно приостановлено движение трех пригородных маршрутов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с закрытием трасс в нескольких направлениях временно приостановлено движение трех пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

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Приостановлено движение следующих пригородных маршрутов № 310, 317, 318.

Маршрут № 315 курсирует без заезда в п. Ижевский.

Маршрут № 306 не заезжает на улицы Мадениет, Баршын, Қажымукан. Доезжает до остановки «поселок Талапкер».

Маршрут № 326 не доезжает до конечной остановки в п. Талапкер. Доезжает до остановки «Эдем»

Маршрут № 307 не заезжает на рынок «Алай».

Маршруты № 305 и № 312 не заезжают в п. Каражар.

№ 314 маршрут не доезжает до конечной остановки п. Кызылсуат.

Все остальные пригородные маршруты курсируют без изменений.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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