В столице ведется строительство 11 школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2022-2023 учебный год завершился для столицы успешно. Показатель качества образования по городу составил 59,7%. 98% детей охвачено летним отдыхом. Об этом сообщил руководитель Управления образования Касымхан Сенгазыев в ходе брифинга на площадке Службы коммуникаций Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По его словам, в прошлом учебном году 9 класс закончили 18 443 учащихся. 9 539 выпускников 11 классов прошли ЕНТ.

«Выпускники в настоящее время готовятся к сдаче документов в вузы. По предварительным оценкам, в новом учебном году количество детей составит около 255 тысяч. Ожидается, что в первый класс пойдут более 27 тысяч детей. В настоящее время дефицит ученических мест составляет 26 454 ребенка.

Сегодня в целях ликвидации дефицита мест для учащихся в столице ведется строительство 11 школ на 15 700 мест. Кроме того, по поручению Главы государства в рамках национального проекта «Комфортная школа» начато проектирование 24 крупных школ на 90 тысяч учащихся (2 смены). Строительство школ нового формата планируется начать в этом году», - сказал руководитель Управления.