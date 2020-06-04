В Нур-Султане возле ТД «Астаналык» горит дом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице вспыхнул пожар в коттедже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС г. Нур-Султан.

Сегодня в 17:47 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул.​ Жангелдина,​ 31/4. На место вызова уже через​ 4​ минуты прибыли пожарные подразделения ДЧС г. Нур-Султан,​ где было установлено, что​ ​открытым пламенем​ горит частный дом.

«Произошел взрыв газового баллона, в результате огонь перекинулся на рядом расположенный коттедж. До прибытия пожарных подразделений жильцы коттеджа эвакуировались самостоятельно», - отмечается в сообщении.

На данный момент развернуто 3 боевых участка, столичные огнеборцы слаженными и оперативными действиями работают над ликвидацией пожара. Дополнительно на место тушения прибыли силы и средства ДЧС г. Нур-Султан.

Жертв и пострадавших нет. Всего в тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 33 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.







