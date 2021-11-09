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    В столице увеличилось количество участковых инспекторов полиции

    9 Ноября 2021, 20:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице увеличилось количество участковых инспекторов полиции. Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Бакытжан Малыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе действуют 37 участковых пунктов полиции. В двух из них ведутся ремонтные работы. Согласно приказу министра внутренних дел РК, 14 800 человек должен обслуживать один участковый пункт. Сегодня численность населения столицы превысила миллион, поэтому для обеспечения безопасности горожан должны действовать 76 участковых пунктов», - пояснил спикер в ходе пресс-тура.

    По его словам, на сегодняшний день количество участковых инспекторов полиции увеличилось на 108 сотрудников.

    «В целом по городу работают 417 участковых инспекторов полиции. Если примем на работу еще 150 полицейских, мы полностью выполним поручение Главы государства касательно шаговой доступности полиции. Как вы знаете, с каждым днем увеличивается количество населения столицы, соответственно повышается ответственность за обеспечение безопасности горожан», - добавил Бакытжан Малыбаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Безопасность Силовые структуры Общество
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