В столице установят более 50 дополнительных станций сотовой связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожную карту по улучшению качества сотовой связи в столице сегодня подписали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев и аким г.Нур-Султан Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В рамках проводимой работы предполагается установка на территории города Нур-Султан более 50 дополнительных базовых станций для повышения качества связи. Кроме того, реализуется пилотный проект по установке специальных антенно-мачтовых сооружений, на которых операторы сотовой связи смогут разместить свои базовые станции.

«Качество сигнала сотовой связи напрямую зависит от плотности застройки и расположения базовых станций мобильных операторов. Проблемы, как правило, возникают из-за недостатка таких антенн. Дело в том, что операторы самостоятельно не всегда могут их разместить: на режимных объектах их установка запрещена, а на крышах жилых домов не дают разрешение некоторые жильцы. Поэтому мы решили с акиматом начать пилот по установке специальных мачт, благодаря которым планируем увеличить плотность базовых станций и соответственно, улучшить качество сигнала в столице», - отметил Аскар Жумагалиев.

В свою очередь аким столицы, Алтай Кульгинов подчеркнул, что «до конца года, в тех районах, где наблюдается нестабильный, либо низкий уровень приема сигнала, будет организовано 20 дополнительных точек для установки базовых станций. В их числе 5 мачтовых сооружений, которые построим за счет частных инвестиций. Для нас этот проект имеет большое значение. Мы хотим, чтобы жители столицы имели равный доступ к качественной мобильной связи».

Отметим, что такой подход в работе уже использовался министерством ранее, совместно с акиматом Акмолинской области. В Щучинско-Боровской курортной зоне тогда операторы разместили свои базовые станции на построенных 35-метровых мачтах. В выигрыше от такой совместной работы остались все: акимат и граждане получили высокий уровень сигнала сотовой связи, а мобильные операторы – расширили зону стабильного покрытия.