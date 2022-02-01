В столице установят 7500 дворовых видеокамер «Сергек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице установят 7500 дворовых видеокамер в рамках проекта «Сергек». Об этом сообщила руководитель управления цифровизации и государственных услуг по городу Нур-Султану Ботагоз Касабек на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, у нас в городе есть основные проекты и, как показала ситуация в январе, на безопасность, в целом, государство и акимат обращают очень большое внимание. На текущий момент в Нур-Султане в общей сложности установили 26 462 камеры. Дополнительно в 2021 году было установлено, именно в декабре, 500 камер. Мы получили срочный запрос от силовых структур о том, чтобы поставить камеры в общественных местах, где будут проходить большие митинги, и около 2 тысяч камер на объектах здравоохранения. В этом году мы эти проекты продолжаем. Также в прошлом году мы внесли поправки в закон о государственно-частном партнерстве, мы об этом рассказывали, когда вносили наши проекты. Теперь, после внесения изменений в закон о ГЧП, мы в этом году запустили расширение ГЧП-проекта «Сергек» уже на дворовые камеры. Это семь с половиной тысяч камер», – сказала Б. Касабек.

По ее словам, кроме дворовых видеокамер, будет еще установлено 210 камер на улицах и перекрестках. Это связано с ростом города, появлением новых улиц.

Б. Касабек отметила, что в прошлом году, когда открывали новые дороги, водители, видя, что видеокамер нет, устраивали там гонки, которые приводили к дорожно-транспортным происшествиям.