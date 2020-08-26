В столице столкнулись грузовые автомобили Камаз и Howo, есть пострадавшие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице столкнулись грузовые автомобили Камаз и «Howo», есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Департамент полиции.

«25 августа текущего года около 13.30 часов 30-летний водитель, управляя автомашиной марки «Howo», следуя со стороны станции Сороковая в сторону поселка Павловка, на пересечении двух объездных дорог, допустил столкновение с автомашиной марки «Камаз» под управлением водителя 1976 года рождения, следовавшей со стороны трассы Нур-Султан – Караганда в сторону шоссе Алаш», - отмечено в сообщении.

В ведомстве учтоняют, что от удара автомашину марки «Камаз» отбросило на автомашину марки «Volvo» под управлением 63-летнего водителя, который двигался со встречного направления прямо.

«В результате ДТП водитель и пассажир «Камаз» доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. Автомашина «Howo» водворена на коммунальную стоянку, проводится дознание»,- отмечают в полиции.



