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    В столице стартовали осенние военно-патриотические игры «Жас Сарбаз – Тәуелсіздік тірегі!»

    30 Сентября 2021, 20:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30–летия Независимости страны в столице стартовали осенние военно-патриотические игры «Жас Сарбаз - Тәуелсіздік тірегі!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В мероприятии, которое будет проводиться с 30 сентября по 2 октября, принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений города Нур-Султан - лучшие воспитанники Республиканского общественного объединения юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз».

    Мероприятие, организованное столичным филиалом РОО юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз», проводится при поддержке акимата города, КГУ «Астана жастары», Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан и Департамента по делам обороны Нур-Султана. Соревнования, традиционно проводимые поочередно на базе воинских частей города, в этот раз проходят на территории войсковой части 5573 Национальной гвардии.

    В ходе мероприятия молодые люди знакомятся с тонкостями настоящей военной жизни, организуются соревнования, направленные на патриотическое воспитание.

    Торжественная церемония открытия военно-патриотических игр сопровождалась концертом, организованным военным ансамблем воинской части 5573. Учащимся были продемонстрированы виды боевого вооружения и техники, задания, выполняемые солдатами, приемы рукопашного боя и единоборств.

    Команды жассарбазовцев соревнуются в выполнении нормативов по подтягиванию на перекладине, разборке и сборке автомата, надеванию общевойскового защитного комплекта, оказанию первой медицинской помощи.

    «Военно-патриотические игры являются уникальной платформой для наших воспитанников, где будут определены лучшие жассарбазовцы по результатам военно-прикладных спортивных соревнований осеннего сезона. Лучшие из лучших будут представлять нашу столицу на VII Республиканских военно-патриотических сборах «Айбын». В свою очередь выражаем благодарность командованию Национальной гвардии за оказанную помощь», - сказал председатель столичного филиала РОО детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек.

    «Мероприятия проводятся в строгом соответствии с санитарными требованиями. Сегодняшние юноши на соревнованиях - это наши завтрашние защитники страны. Поэтому военно-патриотическое воспитание всегда имеет большое место в воспитании молодежи», - отметил начальник департамента по делам обороны г.Нур-Султан Мурат Берекполов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Образование Акимат Армия 30 лет Независимости Нацгвардия
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