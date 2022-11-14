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    В столице родилась тройня Қасым, Жомарт и Кемел

    14 Ноября 2022, 17:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В семье Марал и Сабита Соппек родилось трое мальчиков, которых назвали в честь Президента страны Қасым, Жомарт и Кемел, передает официальный сайт акимата Астаны.

    Молодая мама Марал работает медицинской сестрой вместе с мужем стоматологом. Это первые их дети, имена детям дал дедушка.

    Тройняшки родились раньше срока, вес детей составлял около 1000 грамм. Они находились в отделении выхаживания патологии новорожденных под руководством заведующей отделением Ирины Цубенко.

    Новоиспеченные родители выразили медикам Многопрофильной городской больницы №2 благодарность за оказанную квалифицированную помощь.

    «Выражаю огромную благодарность всему акушерскому блоку «ГМБ № 2» оперирующему и лечащему врачу. Спасибо за создание благоприятных условий в медицинских учреждениях, наличие современного оборудования, высокий профессионализм квалифицированных специалистов. Благодаря вам наши малыши имеют право на полноценную жизнь и светлое будущее!», - сказала мама малышей.


    Фото: gov.kz
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