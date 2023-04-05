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    В столице родилась первая в этом году тройня

    5 Апреля 2023, 07:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эти малыши – первая тройня, родившаяся в этом году в столице. С начала года в Астане на свет появилось более 7 тысяч детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    После рождения тройняшек Асель Шонтаева стала многодетной матерью.

    В августе прошлого года она переехала с семьей в столицу из Кордайского района Жамбылской области.


    Двое из тройни -девочки и один мальчик. Горожанка поблагодарила врачей Многопрофильной городской больницы №3.

    Новоиспеченную многодетную маму поздравил с рождением малышей руководитель Управления общественного здравоохранения города Астаны Тимур Муратов.


    «Хочу сказать, что здоровье ребенка всегда находится в центре внимания, и в столице с каждым годом растет число жителей, в том числе детей, планируется построить еще два перинатальных центра. На данный момент работают три родильных дома.

    Кроме того, мы уделяем особое внимание повышению профессионализма кадров. В прошлом году более 800 специалистов получили образование за рубежом из средств местного бюджета. Среди них есть специалисты неонатологи, педиатры», - сказал руководитель управления.

    Ежегодно в этой больнице медицинскую помощь получают более 8 тысяч рожениц. В сутки акушеры принимают 15-25 родов. В год в столице рождается более 33 тысяч детей.

    «У нас хорошие показатели за прошлый год: нулевая материнская смертность и самая низкая младенческая смертность. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Важно регулярно улучшать качество оказываемых пациентам услуг. Это повышает лояльность не только к учреждению, но и к системе здравоохранения Казахстана в целом», - отметила главный врач Жулдыз Данбаева.

    Тройняшки Сания, Самира и Айсултан чувствуют себя хорошо. Врачи ухаживают за малышами и готовят их к выписке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Здравоохранение
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