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    В столице раздают продуктовые корзины малоимущим, инвалидам и многодетным семьям

    20 Апреля 2020, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице раздают продуктовые корзины малоимущим, инвалидам и многодетным семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Акция началась еще 19 марта, это уже второй период. В первом периоде мы раздали продуктовые корзины 5 тысячам человек, теперь планируем раздать продуктовые корзины 6 тысячам человек. Мы разносим продукты по домам с помощью городских организаций и волонтеров», - рассказывает заведующий отделом политработы столичного филиала партии «Nur Otan» Мади Тайпин.

    По его словам, с помощью волонтеров сегодня уже было роздано 150 корзин.

    «Планируем сегодня раздать 300 корзин. В первую очередь мы обеспечиваем инвалидов, многодетные семьи, малообеспеченные семьи, одиноких стариков. В одной корзине имеется 5 кг сахара и риса, 2,5 кг печенья и 1 кг муки, также 5 кг масла и «рожек». Сейчас мы начали в корзины включать медицинские маски, по 50 масок в одну корзину», - добавил Мади Тайпин.

    Автор:

    Серик Сабеков

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