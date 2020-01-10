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В столице проводится мониторинг цен на социально значимые товары

10 Января 2020 11:28
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В столице проводится мониторинг цен на социально значимые товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях стабилизации и недопущения роста стоимости социально значимых продуктов питания и товаров первой необходимости в зимний период Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан постоянно проводится мониторинг цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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На основании проведенного мониторинга в торговых центрах «Астыкжан» и «КенМарт» зафиксированы розничные цены на картофель – 78 тенге, морковь – 78 тенге, лук – 73 тенге, капуста – 93 тенге, которые соответствуют средним оптовым ценам таких крупных рынков столицы, как «Шарын» и «Алаш».

По информации специалистов управления, работа в данном направлении будет продолжена.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Цены и тарифы,
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