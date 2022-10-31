В столице пропал школьник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пропал один из учеников столичной школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родные и близкие учащегося распространили в социальных сетях информацию о его пропаже

«Ученик школы №90 не появлялся дома со вчерашнего дня. Просим максимального репоста», - написано в распространенном сообщении.

В департаменте внутренних дел города Астаны информацию о его пропаже подтвердили и отметили, что сейчас полиция занимается его поисками.

«30 октября текущего года в полицию с заявлением обратилась жительница столицы с просьбой оказать содействие в розыске своего 12-летнего сына, который в тот же день около 16.00 часов вышел с адреса по улице Трудовая поиграть и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», - уточнили в полиции.

Приметы ребенка: рост 145-150 см, волосы короткие черного цвета, уши оттопыренные. Был одет в бордовую короткую болоневую куртку без капюшона, темно-синее трико с белыми полосками и кроссовки черного цвета с оранжевыми вставками.

«На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав столичного департамента полиции и приданные силы. Проводятся все необходимые оперативно-поисковые и проверочные мероприятия. Также содействие в поиске оказывают волонтеры. В настоящее время проводится просмотр камер видеонаблюдения по всем возможным маршрутам следования мальчика. Кроме того выяснено, что это не первый факт исчезновения несовершеннолетнего. По результатам семья будет взята на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции», - добавили в ДП.

В столичном департаменте полиции просят при получении какой-либо информации сообщить по контактным телефонам: 8 (7172) 71-65-57, 71-65-58, 71-60-27 либо на канал «102».



