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    В столице произвели выплаты студентам-волонтерам медуниверситета

    23 Июля 2020, 15:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В НАО «Медицинский университет Астана» произвели выплаты студентам-волонтерам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «В марте месяце настоящего года для участия в конкурсе Фонда Социального Развития руководителем Центра коммерциализации А. Батыровым был инициирован социальный проект по обеспечению студентов-волонтеров, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, выплатами, соответствующими по размерам надбавкам медицинским работникам согласно решению Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при Президенте РК», - отмечено в сообщении.

    Настоящий проект был одобрен и принят к исполнению Корпоративным Фондом Социального Развития.

    «За три месяца – март, апрель, май, было произведено выплат на сумму 12 405 332,27 (Двенадцать миллионов четыреста пять тысяч триста тридцать две) тенге 82 студентам МУА, в том числе интерны, магистры и резиденты, согласно утвержденных ректором МУА спискам.

    В течение трех месяцев сотрудниками Центра коммерциализации А.Батыровым и С.Кабдуалиевым обеспечивалась информационная часть проекта по осуществлению выплат студентам-волонтерам МУА», - сообщили в университете.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Вузы Волонтёрство
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