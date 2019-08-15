В столице проходят Дни индийской культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Индии в Республике Казахстан провело торжественную церемонию поднятия флага по случаю 73-го Дня независимости Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Ассамблеи народа Казахстана.

Ежегодно 15 августа народ Индии празднует один из трехнациональных праздников – День независимости. Именно в этот день 1947 годаИндия обрела свободу от британского правления.

Традиция поднятия флага в этот день проводится по всейстране и сопровождается насыщенной культурной программой.

В Нур-Султане празднование прошло в резиденции посла, гдег-н Прабхат Кумар встречал гостей в торжественной обстановке.

После церемонии поднятия флага и исполнения гимна, г-н посолпоздравил индийское сообщество с национальным праздником, а также поблагодарилвсех, кто собрался на этом мероприятии. Также г-н Прабхат Кумар зачитал посланиеПрезидента народу Индии по случаю празднования 73-го Дня независимости, что являетсятрадиционным ритуалом.

Стоит отметить, что Посольство Индии в Казахстане проведет«Дни Индии в Нур-Султане» с 15 по 19 августа 2019 года. В этот период будеторганизован ряд мероприятий, в том числе фестиваль индийского кино инациональной кухни. Жители столицы смогут поближе познакомиться с культурнымитрадициями Индии, а также посетить мастер-классы по йоге, музыке и танцам.

Автор: Дана Тугамбекова