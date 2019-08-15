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    В столице проходят Дни индийской культуры

    15 Августа 2019, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Индии в Республике Казахстан провело торжественную церемонию поднятия флага по случаю 73-го Дня независимости Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Ассамблеи народа Казахстана.

    Ежегодно 15 августа народ Индии празднует один из трехнациональных праздников – День независимости. Именно в этот день 1947 годаИндия обрела свободу от британского правления.

    Традиция поднятия флага в этот день проводится по всейстране и сопровождается насыщенной культурной программой.

    В Нур-Султане празднование прошло в резиденции посла, гдег-н Прабхат Кумар встречал гостей в торжественной обстановке.

    После церемонии поднятия флага и исполнения гимна, г-н посолпоздравил индийское сообщество с национальным праздником, а также поблагодарилвсех, кто собрался на этом мероприятии. Также г-н Прабхат Кумар зачитал посланиеПрезидента народу Индии по случаю празднования 73-го Дня независимости, что являетсятрадиционным ритуалом.

    Стоит отметить, что Посольство Индии в Казахстане проведет«Дни Индии в Нур-Султане» с 15 по 19 августа 2019 года. В этот период будеторганизован ряд мероприятий, в том числе фестиваль индийского кино инациональной кухни. Жители столицы смогут поближе познакомиться с культурнымитрадициями Индии, а также посетить мастер-классы по йоге, музыке и танцам.

    Автор: Дана Тугамбекова

    Автор:

    Астана Культура АНК Индия
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