В столице продолжаются судебные заседания по делу Елжана Биртанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялось заседание городского апелляционного суда по жалобе Генеральной прокуратуры на решение о возврате уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова в прокуратуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам прокурора Джангельды Есебаева, решение о возврате дела было принято вопреки нормативным постановлениям Верховного суда Казахстана.

«Оценка доказательств является прерогативой суда для обеспечения принципа состязательности уголовного процесса. С учетом этого указания суда по даче оценки по вышеуказанным обстоятельствам, мы полагаем здесь незаконно. Кроме того полагаем, что незаконно постановление суда и от 26 января текущего года об исключении представителя потерпевшего в лице Жакановой (представитель Министерства здравоохранения Роза Жаканова была отстранена от предварительного слушания до выяснения законности ее участия – прим.ред.) на стадии предварительного слушания», - сказал прокурор.

Сторона защиты же заявила о существенных нарушениях в ходе всего расследования, в том числе в производстве экспертиз, при переквалификации подозрения с хищения на злоупотребление, при регистрации в единый реестр досудебных расследований, в период ознакомления с материалами уголовного дела, в том числе в отношении бывшего помощника Е. Биртанова Олжаса Абишева, при предъявлении обвинительного акта и передаче дела в суд.

«Очень важные документы, предъявленные защитой, изложенные на английском языке и дающие объективную оценку техсостояния платформы, оказались не изученными органами следствия и прокуратуры. Они имеют риск оказаться не изученными судом. Это говорит о том, что орган следствия не произвел полного и объективного расследования по делу», - сообщил защитник Ержан Биртан.

Один из них, по его данным, это акт технического состояния платформы на конец июля, который подтвердил работоспособность платформы. Также он отметил два документа, которые сторона защита просила приобщить к материалам дела. Это письмо Президенту Касым-Жомарту Токаеву от генерального директора компании Ericsson Nikola Tesla и официальная вербальная нота Правительству Казахстана от Правительства Хорватии.

Как считает Ержан Биртан, все это негативно влияет на международные отношения Казахстана и Хорватии.

Адвокаты и подозреваемые Елжан Биртанов и Олжас Абишев просят прекратить уголовное дело за отсутствием преступления.

Заседание длилось 5,5 часов и продолжится завтра.

Напомним, Елжан Биртанов и Олжас Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. По заявлением гособвинения, на сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге.