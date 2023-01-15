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    В столице продавец магазина дверей обманывала покупателей

    15 Января 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Являясь продавцом-менеджером строительного магазина по улице Сыганак, она под предлогом предоставления межкомнатных дверей и ламината, обманным путем завладела деньгами граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

    Схема «выгодной покупки» заключалась в том, что 48-летняя работница набирала товар по оптовой цене, затем реализовывала доверчивым жителям столицы по цене ниже указанной суммы в самом магазине. Доставку товара, злоумышленница обещала покупателям предоставить до адреса в течение двух-трех недель.

    Присвоив чужие денежные средства, женщина перестала появляться на рабочем месте и отвечать на звонки клиентов. После чего в адрес руководства магазина поступили жалобы о махинациях продавца. В результате мошеннических действий женщины пострадало трое граждан, общий ущерб составил более 3 млн тенге.

    Сотрудниками криминальной полиции УП района «Есиль» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий мошенница была установлена, она находится под подпиской о невыезде.

    По всем фактам мошенничества проводится досудебное расследование.

    Департамент полиции Астаны предупреждает быть бдительными и не доверять малознакомым лицам. Если в отношении Вас совершены противоправные действия незамедлительно, сообщите в полицию либо через мобильное приложение «102».
    Астана МВД РК
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