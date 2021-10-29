В столице презентовали результаты исследования о молодежи РК: оценка ценностей, ожиданий и стремлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане представительство Фонда Ф. Эберта при поддержке Академии государственного управления при Президенте РК проводят презентацию исследований на тему: «Молодежь Казахстана: оценка ценностей, ожиданий, стремлений». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что сегодня будут представлены результаты исследований на эту тему, а также аналитические доклады молодых казахстанских ученых.

Само исследование основано на немецкой методологии «Shell Youth Study», проводимой в Германии с 1953 года, где академические учреждения и институты проводят исследования, документирующие отношения, мнения и ожидания молодых людей в Германии.

«Наше исследование можно рассматривать как вклад в дискуссию на тему того, как можно выстроить единство разнообразия. Очень важно вести объективную дискуссию о том, как преодолеть разделение, сократить разрывы, пробелы в возможностях. В нашей стране, в Германии, тоже есть пробелы. Мы видим, что перспективы молодых людей на сегодня до сих пор зависят от их происхождения: откуда они, каково материальное положение их родителей, какой у них социальный статус? Вопрос социальной мобильности заслуживает нашего внимания и его следует акцентировать на политическом уровне, не только в Германии, но и во всех странах. Разнообразие и различие не везде одинаково. Разнообразие – важный ресурс. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что этническое, культурное разнообразие республики – это не ловушка для страны, а преимущество, это потенциал для развития и процветания. Поэтому хочу с вами поразмышлять о том, как преодолеть или снизить эти различия», - сказал региональный директор Фонда имени Ф. Эберта в Казахстане и Узбекистане Кристоф П. Мор.

По словам спикера, сегодняшнее исследование – это часть обширного дискурса на тему молодежи, это единый голос и небольшой вклад в дискурс.

«Есть много исследований на эту тему в Казахстане. Я даже изучил эти исследования. Хоть и это пресловутая фраза, но молодежь – наше будущее. Казахстан – особенная страна. Она объединяет запад и восток, у вас богатая история, традиция, при этом у вас процветающая экономика, идет процесс трансформации. Это молодая страна, у которой есть миссия – жить в единстве. Наш Фонд твердо уверен в том, что всеохватное, объединенное общество может быть устойчивым и функциональным. Практически 30 лет мы в этой стране мы поддерживали наших партнеров. Мы хотим продолжить эту работу и вносим очередной вклад в этот дискурс», - добавил Кристоф П. Мор.

Посол Германии в Казахстане Моника Иверсен отметила, что совместно с Европейским Союзом в Центральной Азии ведется работа над конкретным вкладом в совершенствование стандартов жизни, перспектив молодежи.

«Мы готовы вовлекать молодежь через спортивные турниры, программы с университетами, чтобы отметить предстоящий 30-летний юбилей наших двусторонних дипломатических отношений в следующем 2022 году. Почему мы сосредоточились именно на молодежи? Молодежь будет формировать будущее этой страны, это не стереотип, это истина. Они будут принимать решение, руководить, заниматься бизнесом, культурой, будут гражданами этой страны. У них есть понимание того, как мы будем жить в будущем. Голос и позиция молодежи важны, их необходимо услышать», - считает спикер.

По ее словам, чтобы услышать эти голоса, необходимо создавать определенное пространство для гражданского общества, где они могли бы выражать свое мнение, участвовать в работе в целях общественных интересов.

«Нам нужно уважать и ценить концепцию «Слышащего государства» в Казахстане. Мы приветствуем изменения в административном праве, вовлечение женщин и молодежи в Парламент. Мы хотим поддержать эти усилия, потому что мы уверены в том, что повышение участия граждан, в частности молодежи, принесет пользу стране и усилит ее роль на международной арене. Это исследование станет отправной точкой для активной дискуссии, для участия молодежи в формировании своего будущего «, - пояснила Моника Иверсен.

В свою очередь, ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил поблагодарил гостей за активное участие в сегодняшней презентации исследования.

«Это исследование очень значимое. Очень важно знать потребности, желания молодежи, ценности. Я очень рад, что наши коллеги совместно с Фондом взаимно сотрудничают, проводят исследование», - добавил Ерлан Абил.

Отметим, что проводимое исследование базируется на репрезентативном социологическом опросе среди молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет в Казахстане, который провел исследовательский центр «BISAM Central Asia» в 2020 году. В фокусе исследования – образ жизни молодых людей, их взгляды на многообразие жизни, ценностные ориентиры, уровень самоидентификации и толерантности, их настроения и стремления, а также рассуждения о международной политике и сотрудничестве с соседними странами.