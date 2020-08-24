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В столице поврежден водопровод: затопило участок улицы Пушкина
24 Августа 2020 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в ходе проведения земляных работ поврежден водопровод, в результате затопило участок улицы Пушкина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГКП «Астана су арнасы».
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В сообщении отмечено, что 24 августа этого года около 12.30 часов при проведении земляных работ по улице Пушкина подрядной организацией ТОО «СП КазГерСтрой» был поврежден чугунный водопровод диаметром 900 мм.
«В данный момент ведутся работы по переключению потребителей и локализации поврежденного участка для последующего устранения порыва», - отметили в пресс-службе.
На данный момент затоплен участок между ЕНУ и библиотекой Отырар. Люди вынуждены переходить дорогу, снимая обувь.
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