В столице планируют выплатить ветеранам по 1 млн тенге ко Дню Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объемы финансирования социальной сферы в Нур-Султане будут увеличены на 6,5 млрд тенге в рамках уточнения бюджета города на 2021 год. Об этом сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нур-Султана Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объемы финансирования социальной сферы в Нур-Султане будут увеличены на 6,5 млрд тенге. Расходы на социальную сферу составят 186,8 млрд тенге, или 34% от общего объема бюджета города», - сказал Кайсар Манкараев в ходе заседания столичного маслихата.

Он отметил, что Управлению занятости и социальной защиты предлагается предусмотреть на мероприятия по единовременной выплате в размере 1 млн тенге ветеранам к 76-летию Победы, а также дополнительные средства предлагается предусмотреть на газификацию частного сектора, в том числе для социально уязвимых слоев населения.

По информации Кайсара Манкараева, управлению образования предусмотрены средства на выплату заработной платы учителям дежурных классов, на обучение в рамках курса повышения квалификации педагогов, а также на развитие дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

Как он добавил, по поручению акима города создан центр ветеранов столицы, где планируется организовать работу по обмену опытом старшего и молодого поколения.

«С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации мы укрепляем материально-техническую базу учреждений здравоохранения. В приоритете - меры по предупреждению распространения КВИ, будет обеспечен закуп двух компьютерных томографов, а также согласно поручению Главы государства по материально-техническому укреплению акушерского блока приобретение инкубаторов для новорожденных и офтальмологического лазерного аппарата. Кроме того, планируется приобретение вакцин против гепатита А и гриппа», - сообщил К. Манкараев.

«Управлению культуры дополнительно предусмотрены средства на завершение капитального ремонта здания дворца «Жастар», содержание центра креативной индустрии, установку памятников, содержание и постановку спектаклей театров города», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что более 65 млрд тенге в Нур-Султане направят на реализацию предвыборной программы «Nur Otan».



