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    В столице планируют выплатить ветеранам по 1 млн тенге ко Дню Победы

    10 Марта 2021, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объемы финансирования социальной сферы в Нур-Султане будут увеличены на 6,5 млрд тенге в рамках уточнения бюджета города на 2021 год. Об этом сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нур-Султана Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объемы финансирования социальной сферы в Нур-Султане будут увеличены на 6,5 млрд тенге. Расходы на социальную сферу составят 186,8 млрд тенге, или 34% от общего объема бюджета города», - сказал Кайсар Манкараев в ходе заседания столичного маслихата.

    Он отметил, что Управлению занятости и социальной защиты предлагается предусмотреть на мероприятия по единовременной выплате в размере 1 млн тенге ветеранам к 76-летию Победы, а также дополнительные средства предлагается предусмотреть на газификацию частного сектора, в том числе для социально уязвимых слоев населения.

    По информации Кайсара Манкараева, управлению образования предусмотрены средства на выплату заработной платы учителям дежурных классов, на обучение в рамках курса повышения квалификации педагогов, а также на развитие дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

    Как он добавил, по поручению акима города создан центр ветеранов столицы, где планируется организовать работу по обмену опытом старшего и молодого поколения.

    «С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации мы укрепляем материально-техническую базу учреждений здравоохранения. В приоритете - меры по предупреждению распространения КВИ, будет обеспечен закуп двух компьютерных томографов, а также согласно поручению Главы государства по материально-техническому укреплению акушерского блока приобретение инкубаторов для новорожденных и офтальмологического лазерного аппарата. Кроме того, планируется приобретение вакцин против гепатита А и гриппа», - сообщил К. Манкараев.

    «Управлению культуры дополнительно предусмотрены средства на завершение капитального ремонта здания дворца «Жастар», содержание центра креативной индустрии, установку памятников, содержание и постановку спектаклей театров города», - добавил спикер.

    Ранее сообщалось, что более 65 млрд тенге в Нур-Султане направят на реализацию предвыборной программы «Nur Otan».


    Автор:

    Акбота Кузекбай

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