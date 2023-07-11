В столице перестали возводить уникальные объекты - Президент о строительстве в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Современные привлекательные здания, продуманно спланированные улицы, уютные благоустроенные дворы являются неотъемлемыми составляющими высокого качества жизни горожан. Об этом сегодня на совещании по вопросам развития Астаны заявил Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Ранее мною было поручено серьезно заняться благоустройством набережной реки Есиль, территории ЭКСПО и других районов города. Выработайте новое видение в этом направлении с привлечением авторитетных местных и мировых экспертов, урбанистов. В то же время в столице перестали возводить уникальные объекты: слишком увлеклись жилищным строительством. В свое время бизнесом были построены такие знаковые комплексы, как «Абу-Даби Плаза», «Хан Шатыр», «Talan Towers», которые сегодня выступают символами Астаны. Акимату нужно вновь использовать такой подход и задействовать частных инвесторов и известных архитекторов для возведения новых достопримечательностей города. Важно помнить, что градостроительство – это прежде всего искусство, и конечно же репутация страны. В современном мире красота не только привносит в жизнь гармонию, но и наращивает символический капитал города, притягивает таланты и инвестиции. Кроме того, современные привлекательные здания, продуманно спланированные улицы, уютные благоустроенные дворы являются неотъемлемыми составляющими высокого качества жизни горожан», - сказал Президент.

Ранее на совещании Глава государства указал на важность решения проблемы с питьевой водой в городе. Еще одной актуальной проблемой он назвал очистку сточных вод. В настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей.

Также в ходе совещания Президент заявил о необходимости обеспечения надежного теплоснабжения столицы. Говоря о новых источниках тепла в Астане, Глава государства подчеркнул, что новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. По его словам, необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной в Астане.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость качественного строительства жилья и системном подходе в развитии города.