В столице перекрыт крупный канал поставки синтетических наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане сотрудниками управления по противодействию наркопреступности пресечен факт сбыта наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Около своего дома по улице Кумисбекова задержан 35-летний местный житель, который перевозил в багажнике автомобиля Range Rover два пакета с мефедроном.

Как установило следствие, задержанный приобрел наркотики в Алматы, отправил их в Астану с попутной машиной, а сам вернулся в столицу самолетом. Далее он планировал расфасовать наркотики по одному килограмму и сделать крупные оптовые закладки в трех городах: Кокшетау, Петропавловске и Павлодаре. В момент перевозки наркотиков для расфасовки он и был задержан. В ходе обыска в квартире задержанного было изъято два килограмма гашиша, свыше одного миллиона тенге, а также электронные весы и упаковочный материал.

Как отметили в МВД, вес изъятых наркотиков относится к особо крупному размеру. Наказание за их оборот предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются обысковые мероприятия, устанавливаются преступные связи задержанного.

Фото: polisia.kz



