В столице открыли современный лечебно-диагностический блок Президентской клиники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялось открытие нового современного лечебно-диагностического блока больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открытие состоялось с участием руководителя Медицинского центра УДП РК. На брифинге для журналистов Алексей Цой отметил, что очень важно получить уникальный современный объект, отвечающий международным стандартам.

«Поступало много запросов из регионов, чтобы можно было госпитализироваться в больницу Управления делами Президента. Пациенты могут получить направление со всего Казахстана. В рамках обязательного социального медицинского страхования по порталу госпитализации в каждом регионе можно направить сюда пациентов. Здесь собраны технологии, ради которых наши граждане выезжают за рубеж. Сейчас это можно сделать в Казахстане. Для открытия корпуса больница на протяжении нескольких лет готовила специалистов. Их обучали современным методам лечения и диагностики. Здравоохранение в Казахстане с каждым годом улучшается. Шаг за шагом по стране открываются новые медицинские объекты и дают возможность нашим гражданам получать лечение внутри страны. Для нас это самый важный момент», - сказал Алексей Цой.

В новом блоке больницы функционируют 7 терапевтических отделений с персонализированными подходами к лечению и реабилитации больных со сложными заболеваниями: пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, эндокринология, неврология, ревматология и кардиология.

Диагностическая база представлена новейшим оборудованием экспертного класса, среди которых 640-срезовый КТ, МРТ-аппараты, современные ренгологические и ультразвуковые установки, маммограф с функцией томосинтеза.

«В корпусе поставили новейшие оборудования и 640-срезовый, не имеющий аналога в стране и Средней Азии компьютерный томограф. Это позволит в разы сократить время исследования, быстрая скорость сканирования позволит уменьшить дозовую лучевую нагрузку на пациента, в два раза увеличить поток пациентов и в два раза увеличить количество, исследуемых пациентов. Что касается магнитно-резонансного томографа, это аппарат нового поколения. Его фишка в том, что имеется пакет для исследований сердца. Раньше в имеющемся оборудований кардиопакета не было», - пояснила заведующая отделением компьютерной магнитно-резонансной томографии Эльмира Ельшибаева.

Возможности лечебно-диагностического блока, оснащенного самым современным медицинским оборудованием последнего класса, позволяет пройти расширенный спектр различного рода диагностических процедур и лечения для пациентов, приезжающих из разных регионов страны.

«Будет открыт большой реабилитационный блок, в котором мы будем восстанавливать пациентов после перенесенного инсульта, инфаркта, хирургических операций. У нас высокая потребность в лечении сложных терапевтических пациентов. Во-вторых, к сожалению, реабилитационные услуги не так широко представлены в больницах страны. Поэтому хотим занять терапевтическую нишу на рынке медицинских услуг. Очень важно заниматься сложными пациентами, поскольку мы имеем все возможности, большую терапевтическую базу. Отрадно, что мы будем работать не только для государственных служащих, но и для всего населения», - отметила заместитель директора по лечебной работе больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК Раушан Карабаева.

Руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой ознакомился с каждым отделением лечебного блока, посмотрел, какие новейшие оборудования будут применяться для лечения пациентов, побеседовал и с самими пациентами. Амантай Ильясов перенес инсульт. Он из Щучинска, однако для реабилитации направили в Президентскую клинику. Алексей Цой поинтересовался, как он здесь получает лечение и пожелал скорейшего выздоровления.

«Я поступил ровно неделю назад. Хочу поблагодарить врачей, медсестер за то, что ухаживали за мной. В больнице тепло, светло. Врачи очень добрые и отзывчивые. В первый раз в этой больнице. Следующую реабилитацию надеюсь пройти здесь. Всем больным желаю выздороветь», - сказал пациент.

В ближайшее время планируется открытие Центра пульмонологии для лечения пациентов с тяжелыми формами заболеваний дыхательной системы, в том числе аутоиммунными и редкими заболеваниями, что обеспечит внедрение и трансфер научных диагностических технологий и программ антифибриотической терапии.

Увеличение коечной мощности больницы с 200 до 400 коек обеспечит повышение объема оказываемой качественной стационарной, терапевтической и хирургической медицинской помощи в два раза и охватить до 8 тысяч казахстанцев в год.



