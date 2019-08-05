В столице определили места для жертвоприношений на Курбай айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Курбан айт будет отмечаться 11 августа. В связи с предстоящим праздником в мечети «Хазрет Султан» начал работу call-центр. Также в столице определены места для проведения жертвоприношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Всего в Нур-Султане определены 7 мест для проведения обрядовжертвоприношения. В районе Байконур таких мест 4: ТОО «Нурбереке-555», шоссеАлаш, 30 (за рынком «Көк базар»), ИП Есжанова А., «Жайлау», шоссе Алаш, улица Ц313, КХ «Шаушен», а/д Астана - Павлодар, 9 км, крестьянское хозяйство «Темеш»,а/д Астана – Софиевка, 7 км.

В остальных районах – по одному: в районе Сарыарка - универсальныйрынок «Улжан» (бывший рынок «Саянур»), в районе Есиль - рынок «Алтын-Таға»перед поселком Косшы, в районе Алматы - ТД «Метро» (трасса Астана - Караганда).

«Жертвенными животными могут быть верблюды, коровы и бараны(а также козы). Мясо жертвенного животного делится на 3 части: одна — неимущим,вторая — на раздачу соседям или угощение для родственников и друзей, а третьяостается дома для последующего употребления в пищу», - сообщили в Духовномуправлении мусульман Казахстана.

Также в республиканской мечети «Хазрет Султан» начал работу«Курбан айт call-центр». На вопросы горожан отвечают высококвалифицированныеимамы как на казахском, так и на русском языках в круглосуточном режиме пономеру 8 7172 33 30 30.