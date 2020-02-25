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    В столице определены участки, где возможны подтопления

    25 Февраля 2020, 12:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о возможных рисках подтопления в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все мы с вами, жители Нур-Султана, знаем, что большое количество осадков выпало в текущем году. По данным Казгидромета, превышение нормы в два с лишним раза. Проводятся работы по вывозу снега с улиц, дворов. Каждому жителю, наверное, хотелось бы, чтобы это активнее проводилось, потому что весна не за горами», - рассказал Юрий Ильин в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства.

    Он отметил, что локальные подтопления наблюдались в начале месяца, когда в столице было выпадение осадков.

    «Часть улиц у нас уже уходила под воду. Сложную обстановку, которую сейчас акимат прогнозирует, - в нижней части реки, на выходе реки (за городом), где дачные участки. Подтопления вероятны. Также территории, которые не справляются с ливневой канализацией - по проспекту Момышулы, по району Туран. Эти участки подвержены рискам. Будет оказываться помощь со стороны КЧС в ликвидации последствий», - заявил Ю. Ильин.

    По словам зампредседателя, комитет водных ресурсов предложил проект строительства сбросного канала из контрегулятора в направлении реки Нура.

    «Участки определены в Нур-Султане. Акиматом принимаются меры по оповещению населения, которое может оказаться в зоне подтопления. В случае необходимости будем производить эвакуацию», - подчеркнул Юрий Ильин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Паводок МВД РК
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