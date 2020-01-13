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    В столице определены места крещенских купаний

    13 Января 2020, 22:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице специальные проруби для массовых купаний будут обустроены на реке Есиль в районе Дворца школьников имени М. Отемисова и ЖК «Гранд Алатау», а также возле парка «Столичный», передает официальный сайт городского акимата.

    Накануне праздника Крещения Господня в православных храмах столицы пройдут богослужения и будет организован Крестный ход, который начнется 18 января в 19:30 от Константино-Еленинского собора и завершится на столичной набережной.

    В местах массовых купаний, которые станут доступными 18 января с 20:00 после освящения воды, будут размещены торговые палатки.

    Безопасность жителей и гостей города в праздничные дни будут обеспечивать водно-спасательная служба департамента чрезвычайных ситуаций и сотрудники департамента полиции. Кроме того, будут дежурить бригады скорой помощи.

    Массовые купания 18 января продолжатся до 24:00, 19 января – с 08:00 до 01:00.

    В православии праздник Крещения Господня отмечают 19 января. Он проводится в два этапа: первый совершается вечером накануне праздника в храме (Крещенский сочельник), а второй – в день праздника вне храма, с крестным ходом на реки и водоемы. Обязательным атрибутом праздника является погружение в купель, которую вырубают в замерзшей реке.


    Автор:

    Ринат Дусумов

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