В столице объявили сбор заявок от мукомольных предприятий на льготное зерно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат города Нур-Султан в рамках стабилизации цен на хлеб из муки 1-го сорта объявляет сбор заявок мукомольных предприятий столицы на получение льготного зерна от АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация». Об этом сообщил официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ».

Для участия в данном конкурсе в управление по инвестициям и развитию предпринимательства города необходимо предоставить следующий пакет документов:

- копии уставных документов юридического лица;

- документ о наличии собственных или арендуемых складов и элеваторов, объемов хранения и переработки;

- справку с банка о наличии/отсутствии задолженности.

Документы предоставлять по адресу:

ул. Бейбитшилик 11, кабинет №113, контактный телефон: +7(7172) 550141.