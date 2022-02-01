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    В столице объявили сбор заявок от мукомольных предприятий на льготное зерно

    1 Февраля 2022, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат города Нур-Султан в рамках стабилизации цен на хлеб из муки 1-го сорта объявляет сбор заявок мукомольных предприятий столицы на получение льготного зерна от АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация». Об этом сообщил официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ».

    Для участия в данном конкурсе в управление по инвестициям и развитию предпринимательства города необходимо предоставить следующий пакет документов:

    - копии уставных документов юридического лица;

    - документ о наличии собственных или арендуемых складов и элеваторов, объемов хранения и переработки;

    - справку с банка о наличии/отсутствии задолженности.

    Документы предоставлять по адресу:

    ул. Бейбитшилик 11, кабинет №113, контактный телефон: +7(7172) 550141.

    Автор:

    Астана Экономика Цены и тарифы
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