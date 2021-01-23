В столице новобранцы приняли военную присягу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воинской части 6636 Национальной гвардии бойцы молодого пополнения в торжественной обстановке приняли Военную присягу. В этом году ряды воинской части пополнили 118 молодых солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Стоит отметить, что мероприятие проводилось со строгим соблюдением санитарных требований. Для родителей была организована специальная онлайн-трансляция через социальную сеть Instagram.

В начале мероприятия прозвучал гимн страны, и по приказу командира воинской части 6636 подполковника Дмитрия Бастера в центре было выведено боевое знамя воинской части. После этого командир рассказал бойцам о важности военной присяги и пожелал успехов в дальнейшей службе.

Один из воинов, принявших военную присягу, - рядовой Рустем Рахимжан, призванный из Талгарского района Алматинской области.

«Я рад, что в год 30-летия независимости страны я пришел в армию и сегодня дал военную присягу на верность Родине. Служить в столице было моей мечтой. Уверен, что буду верой и правдой служить Родине, быть мужественным защитником независимости, - говорит молодой солдат.

Стоит отметить, что торжественную церемонию близкие воинов смогли увидеть в прямой трансляции в социальных сетях и выразить свои наилучшие пожелания. Теперь солдаты, принявшие военную присягу, стали защитниками Родины и пополняли ряды войск правопорядка.