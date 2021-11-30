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    В столице наградили победителей VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2021»

    30 Ноября 2021, 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наградили победителей VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В номинации «Жас Сарбаз – жас тілшісі» награждены ученик республиканской школы «Жас Ұлан»города Шымкент Ернур Асланбек, а также член военно-патриотического клуба «Жас артиллерист» регионального командования «Онтүстік» Валерия Черевко.

    Победителями VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2021» стали:

    По отдельной дисциплине первого места удостоен воспитанник школы им Бауржана Момышулы города Караганды Руслан Атантаев.

    Среди регионов первое место завоевал военно-патриотический клуб «Барыс» Туркестанской области.

    Среди военных организаций первое место досталось военному колледжу им. С. Нұрмағамбетова города Нур-Султана.

    Среди вооруженных сил РК, а также других воинских формирований лучшим признан военно-патриотический клуб «Жас артиллерист» регионального командования «Оңтүстік».

    Главный приз VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2021» также достался военно-патриотическому клубу «Жас артиллерист» регионального командования «Оңтүстік».

    А в номинации «Үздік жас сарбаз» победителем стала представитель военно-патриотического клуба «Төлеби тарландары» Туркестанской области Сауле Ахметова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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