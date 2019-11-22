В столице наградили лауреатов общественной премии «Жан Шуақ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице наградили лауреатов ежегодной общественной премии «Жан Шуақ», организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Данная премия присуждается людям с инвалидностью, принимающим активное участие в культурной, спортивной и общественной жизни страны, а также казахстанцам, активно участвующим в улучшении качества жизни людей с особыми потребностями.

Вручая награду одному из лауреатов, первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек отметил, что за последние три года в рамках инициированного по поручению Елбасы системного проекта «Кедергісіз келешек» по всей стране адаптировано уже более 20 тысяч социально-значимых объектов, принято 78 поправок в законодательство, пересмотрены СНИПы и др.

«Только в этом году в наши общественные приемные обратились более 2 тысяч граждан со специальными потребностями. Каждый четвертый вопрос был решен на месте. Президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова – это представитель нашей фракции в Мажилисе. То, что в качестве депутатов сегодня работают такие люди, говорит о том, что будут приниматься соответствующие законы. Будут решаться вопросы данной категории граждан и «Nur Otan» будет это поддерживать. Тем более, что 13 тысяч членов партии - это люди со специальными потребностями, и мы это всегда помним», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

По словам президента Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбековой, с момента учреждения премии «Жан Шуақ» ее лауреатами стали уже свыше 60 казахстанцев из самых разных уголков нашей страны.

«Уже стало доброй традицией проводить данную церемонию в преддверии Международного дня инвалидов и дня рождения инициатора премии – Омарбекова Ирана Елюбаевича. Сегодня наша законотворческая работа, как депутатов от партии «Nur Otan», заключается в устранении всех препятствий, чтобы у нас было инклюзивное процветающее государство, где отсутствуют отношенческие барьеры. Чтобы общественность принимала людей с особыми потребностями на равных», - отметил она.

В ходе торжественной церемонии за вклад в позитивное изменение общественного сознания по отношению к гражданам с инвалидностью лауреатом премии стал Жадрасын Садуакасов.

В номинации «За достижения в развитии волонтерского движения» награды удостоена Юлия Заводчикова из города Костанай. Волонтеры ее клуба «28 петель» вяжут шерстяные комплекты для недоношенных детей.

Обладателем премии «За достижения в области спорта» стал Сиязбек Далиев из города Нур-Султан, завоевавший 4 медали на юношеских Азиатских параолимпийских играх в Токио.

В номинации «За вклад в информационное освещение проблем и жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями» премию получил Канат Байбуров из города Щучинск.

«За вклад в развитие предпринимательской деятельности» обладателем статуэтки стала Дина Ердилдинова. Её центр по ремонту колясок для инвалидов проводит техническое обслуживание средств по реабилитации в медико-социальных учреждениях.

В номинации «За лучшее рабочее место, созданное работодателем для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями» лауреатом премии стал Ербол Нуркатов. Он проводит работу по открытию и налаживанию производственных и реабилитационных процессов в лечебно-производственных мастерских для лиц с ментальным нарушением.

«За достижения в области искусства и культуры» наградили Екатерину Федоренко из города Усть-Каменогорск. Призер чемпионата страны по бальным танцам на колясках также активно участвует в проекте «Автоволонтер», который предусматривает бесплатное оказание транспортных услуг инвалидам, одиноким пенсионерам, ветеранам ВОВ, многодетным семьям, воспитывающим детей-инвалидов.