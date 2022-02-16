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    В столице начала работу рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов

    16 Февраля 2022, 19:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством заместителя акима столицы Нурлана Нуркенова состоялось первое заседание рабочей группы, рассматривающей вопросы самовольной застройки объектов МЖК. Участие в нем приняли сотрудники государственных органов, а также представители общественных организаций, в числе которых – Союз строителей Казахстана и Ассоциация застройщиков Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Рабочая группа будет работать в рамках Дорожной карты по вопросам долевого строительства и кооперативам, утвержденной Правительством РК в ноябре 2021 года, которая направлена на минимизацию рисков долевого участия граждан.

    Местные исполнительные органы совместно с Ассоциацией застройщиков и Союзом строителей будут проводить мониторинг и выявлять строительные организации, ведущие свою деятельность вне закона.

    Заседания планируется проводить не реже двух раз в месяц, по мере необходимости с освещением в СМИ.

    Отметим, для удобства информирования населения разрабатывается специальный сайт «Строительство жилья в столице», где наглядно будут показаны локации строящихся жилых комплексов с данными о наличии и отсутствии разрешительных документов. Его разработка находится на стадии завершения.

    Как отметил, Нурлан Нуркенов, деятельность рабочей группы направлена не только на выявление самовольной застройки, но и оказание всесторонней помощи застройщикам, не имеющим разрешительной документации. Этой работе будут активно содействовать Союз строителей и Ассоциация застройщиков.

    К участию в заседаниях рабочей группы по мере необходимости будут приглашаться представители других госорганов и организаций.

    До запуска специального сайта списками компаний, получивших разрешение на привлечение средств дольщиков можно ознакомиться на сайте профильного управления по ссылке.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Строительство Жилье Общество
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