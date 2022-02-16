В столице начала работу рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством заместителя акима столицы Нурлана Нуркенова состоялось первое заседание рабочей группы, рассматривающей вопросы самовольной застройки объектов МЖК. Участие в нем приняли сотрудники государственных органов, а также представители общественных организаций, в числе которых – Союз строителей Казахстана и Ассоциация застройщиков Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Рабочая группа будет работать в рамках Дорожной карты по вопросам долевого строительства и кооперативам, утвержденной Правительством РК в ноябре 2021 года, которая направлена на минимизацию рисков долевого участия граждан.

Местные исполнительные органы совместно с Ассоциацией застройщиков и Союзом строителей будут проводить мониторинг и выявлять строительные организации, ведущие свою деятельность вне закона.

Заседания планируется проводить не реже двух раз в месяц, по мере необходимости с освещением в СМИ.

Отметим, для удобства информирования населения разрабатывается специальный сайт «Строительство жилья в столице», где наглядно будут показаны локации строящихся жилых комплексов с данными о наличии и отсутствии разрешительных документов. Его разработка находится на стадии завершения.

Как отметил, Нурлан Нуркенов, деятельность рабочей группы направлена не только на выявление самовольной застройки, но и оказание всесторонней помощи застройщикам, не имеющим разрешительной документации. Этой работе будут активно содействовать Союз строителей и Ассоциация застройщиков.

К участию в заседаниях рабочей группы по мере необходимости будут приглашаться представители других госорганов и организаций.

До запуска специального сайта списками компаний, получивших разрешение на привлечение средств дольщиков можно ознакомиться на сайте профильного управления по ссылке.