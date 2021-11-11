В столице наблюдается рост объемов промышленного производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наблюдается рост объемов промышленного производства. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Айжан Тугельбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем промышленного производства за 9 месяцев составил 983 млрд тенге с ростом на 12,6% к аналогичному периоду прошлого года», - сказала Айжан Тугельбаева, выступая на заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

Спикер добавила, что с начала текущего года введено более 2 млн квадратных метров жилья, что на 11% выше показателей предыдущего года. Всего к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 8,2 млн квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что объем привлеченных в экономику города инвестиций сегодня составил 731 млрд тенге, что на 5,3 млрд выше уровня 2020 года. По прогнозам до 2024 года будет привлечено около 4,3 трлн тенге капиталовложений.

Объем валового регионального продукта за первое полугодие 2021 года составил 3 трлн 211 млрд тенге с ростом на 5% к соответствующему периоду 2020 года. Доля регионов в валовом внутреннем продукте составила 10.

В планах обеспечить ежегодный рост ВВП в среднем до 4% с ростом объема к 2024 году до 10,4 трлн тенге.