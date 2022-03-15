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    В столице на завершение долгостроев привлекли инвесторов - Алтай Кульгинов

    15 Марта 2022, 16:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что из 16 тысяч столичных семей-дольщиков решили проблему 13 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «Из 16 тыс. семей-дольщиков решили проблему 13 тысяч семей-дольщиков. По оставшимся долгостроям ведем системную работу. Во время объезда непосредственно на местах встретился с дольщиками проблемных долгостроев: ЖК «Садовые кварталы», «Комсомольский» и «Аниса». В общей сложности в трех многоквартирных жилых комплексах-долгостроях насчитывается порядка 1,5 тыс. семей-дольщиков», - проинформировал столичный аким.

    ЖК «Садовые кварталы» - строительство началось еще в 2013г. Уже в 2014г. строительство остановилось на уровне свай.

    «С дольщиками данного долгостроя ранее мы встречались буквально только у котлована. На сегодня же проделана масштабная работа: провели техобследование, возобновили строительство, и, что самое важное – привлекли инвестора. Из бюджета средства на завершение строительства ЖК «Садовые кварталы» не выделялись, строительство объекта ведется за счет средств частного инвестора», - сообщил Алтай Кульгинов.

    ЖК «Комсомольский» был признан проблемным 7 лет назад, здесь квартиры приобрели свыше 600 семей-дольщиков. На сегодняшний день на объекте уже ведутся работы по монтажу витража, остеклению оконных проемов, работы по монтажу лифтовых оборудований, по прокладке инженерных сетей и др.

    ЖК «Аниса» - долгострой с восьмилетней историей. На этот объект акимат также привлек инвестора, который завершает долгострой за счет собственных средств. К примеру, в блоках 1 и 2 ведутся работы по кладке стен и перегородок, в блоках 5 и 6 – монолитные работы.

    «Завершение объектов долевого строительства находится на личном контроле у Главы государства. Если на лето 2019г. насчитывалось 150 проблемных многоквартирных жилых комплексов, то 90 из них уже завершили. По оставшимся долгостроям имеется пошаговый план мероприятий», - написал аким столицы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Строительство Жилье Видео
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