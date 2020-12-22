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    В столице Монголии вводят строгий карантин с 23 декабря

    22 Декабря 2020, 00:41

    УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ – КАЗИНФОРМ - Правительство Монголии на внеочередном заседании 21 декабря решило ввести в столице Улан-Баторе всеобщий строгий карантин с 23 декабря 2020 года до 6 января 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство МОНЦАМЭ.

    Вице-премьер Я. Содбаатар подчеркнул, что такое решение было принято на основании рекомендаций и предложений специалистов Минздрава, Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), а также отечественных ученых и исследователей. По словам ответственных лиц НИЦИЗ, Минздрава, в монгольской столице появился новый кластер инфекции, в частности в районе Баянзурх.

    В Монголии на сегодняшний день зарегистрировано 993 подтвержденных случая заболевания COVID-19, выздоровели 509 пациентов, а летальные случаи не зафиксированы.

    Правительство Монголии рекомендует гражданам избегать общественных мест, соблюдать меры предосторожности и носить медицинские защитные маски.

    Фото: montsame.mn

    Автор:

    Здравоохранение Монголия Общество
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