В столице Казахстана пройдет 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате.

Вней планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции,Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателейпереговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а такжеЛивана и Ирака, которые впервые примут участие в Астанинском переговорномпроцессе.

Основнойакцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации вСирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мерпо укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижениюполитического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционногокомитета.

1августа ожидается проведение двусторонних и многосторонних предварительных консультаций,в том числе с участием представителей Правительства и оппозиционных группировокСирии, 2 августа состоится пленарное заседание.