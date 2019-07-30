Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >

    В столице Казахстана пройдет 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии

    30 Июля 2019, 16:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате.

    Вней планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции,Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателейпереговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а такжеЛивана и Ирака, которые впервые примут участие в Астанинском переговорномпроцессе.

    Основнойакцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации вСирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мерпо укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижениюполитического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционногокомитета.

    1августа ожидается проведение двусторонних и многосторонних предварительных консультаций,в том числе с участием представителей Правительства и оппозиционных группировокСирии, 2 августа состоится пленарное заседание.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Сирия
    Новости по теме
    Новости по теме
    5,6 млрд евро для Сирии собрали доноры в ходе Брюссельской конференции
    Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска
    В результате крушения вертолета в Сирии пострадали 22 военнослужащих США
    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы