В столице Казахстана прошла выставочная встреча между сборными Индонезии и Казахстана по Пенчак Силат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 ноября в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр» прошел выставочный показательный матч между сборными Индонезии и Казахстана по малайскому боевому искусству Пенчак Силат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Яркое спортивное событие было организовано совместно Ассоциацией Пенчак Силат Республики Казахстан, Министерством по делам спорта и молодежной политики Индонезии, Министерством культуры и спорта РК, а также при активном участии посольства Индонезии в нашей стране и лично Чрезвычайного и Полномочного посла Индонезии в Казахстане Мохамада Фаджрула Рамхана.

По словам Гаджи Гаджиева, главы национальной Ассоциации Пенчак Силат, всего за несколько лет абсолютно новый для Казахстана вид боевых искусств стал невероятно популярен.

«Пенчак Силат – это древний вид спорта Малайзии, Индонезии, Сингапура. Этот вид спорта считается национальным в этих странах. Чем он интересен? В целом как массовый вид спорта – тем, что могут заниматься абсолютно все: и дети, и женщины, и девочки, а также лица старшего возраста. Молодежь и дети, которые не готовы физически к контактным единоборствам, могут заниматься этим видом спорта. Особенность Пенчак Силат в том, что это один из редких видов спорта, который сохранил многовековые культуру и традиции. Это отражается во всем. Когда проходят чемпионаты, это хорошо заметно: никаких споров, с уважением друг к другу, все через улыбку, потому что сохранены все традиции и культура», - рассказал глава Ассоциации Пенчак Силат Республики Казахстан.

Страны Юго-Восточной Азии, действительно трепетно относятся к сохранению данного вида единоборств и внедрению его в международные соревнования. Пенчак Силат уже стал частью Исламских игр солидарности, был включен в программу Азиатских Игр. На данный момент ведется работа с Международным олимпийским комитетом, чтобы включить данное боевое искусство в основную программу главного спортивного события планеты.

«Мы привезли этот вид спорта в Казахстан три года назад и за три года, несмотря на пандемию, во всех регионах мы добились присутствия региональных федераций/ассоциаций. Мы сегодня обучаем тренеров, судей. В Казахстане уже есть сертифицированный международный судья. Это большое достижение. Нас признают уже как опытных специалистов. По данному виду спорта наши спортсмены даже завоевали на чемпионате мира серебряную, бронзовую медали. Считаю это хорошим достижением для такой молодой Ассоциации, как наша, учитывая ограничения в период пандемии. Мы постоянно приглашаем тренеров из Малайзии, чтобы они обучали наших ребят. Они постоянно проводят семинары», - поделился результатами работы Ассоциации Пенчак Силат Республики Казахстан её глава Гаджи Гаджиев.

Все контактные виды спорта травмоопасные. Поэтому Пенчак Силат - это хорошая база для всех спортсменов, которые планируют тренироваться в дальнейшем и перейти в контактные виды спорта.

«Сегодня для оказания поддержки в Казахстан приехала официальная делегация из Министерства спорта Индонезии, руководство различных департаментов. Приехала целая делегация - 27 человек. Возглавил ее начальник бюро и планирования Министерства по делам спорта и молодежной политике господин Сри Вахиуни. Вчера была двусторонняя встреча под руководством нашего вице-министра Серика Жарасбаева, где представители двух стран обсудили пути развития, а также пригласили друг друга участвовать в своих национальных турнирах. Сегодня для жителей столицы обе сборные провели выставочный матч. Наше профильное министерство в свою очередь пригласило Индонезию на Игры кочевников. Стороны также договорились поддерживать друг друга на официальном уровне. Будут разрабатывать, подписывать меморандум о сотрудничестве. Уверен, партнерство сложится», - добавил президент Ассоциации Пенчак Силат в Казахстане Гаджи Гаджиев.

Пенчак Силат (Pencak Silat) - вид боевых искусств коренных народов Малайского архипелага, куда входят Индонезия, Малайзия, Сингапур и Бруней, где этот вид спорта является национальным и занимается им 70% населения вышеперечисленных стран. Пенчак Силат играет важную роль в истории и культуре индонезийских и малайских народов.

В последние годы Пенчак Силат вышел за пределы Юго-Восточной Азии. Так, данный вид боевых искусств хорошо известен, к примеру, в Голландии, Германии, Италии, США и Японии. В настоящее время более 70 стран практикуют спортивный Силат. Что касается традиционного Силата, то более 140 стран применяют его для самообороны. Вооруженные силы в некоторых странах использует Пенчак Силат в качестве базы для подготовки бойцов спецподразделений и курсов самообороны.

Официальное признание со стороны Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Пенчак Силат получил еще в 2019 году. С этого времени представители Казахстана становились призерами международных турниров и чемпионата мира.