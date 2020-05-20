Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    В столице чествовали ветеранов уголовно-исполнительной системы

    20 Мая 2020, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чествование юбиляров - ветеранов уголовно-исполнительной системы прошло в столице. Торжества также были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Кахинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по г. Нур-Султан.

    Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне, который установлен по проспекту Женіс.


    С поздравлениями в адрес юбиляров выступили начальник департамента полковник юстиции Е. Аклыжанов, председатель совета ветеранов департамента полковник внутренней службы Жанаумер Джамалов. Затем состоялось награждение памятными знаками.


    К награде к 75-ой годовщине Великой Победы были представлены:

    председатель совета ветеранов Департамента УИС по г. Нур-Султану Жанаумер Джамалов - полковник внутренней службы, занимавший должность начальник учреждения ЕЦ-166/18, г. Степногорск, и полковник юстиции Айтмуханмед Мусин, занимавший должность заместителя начальника учреждения по воспитательной работе учреждения ЕЦ-166/10 столичного департамента УИС.

    А ветерана, майора внутренней службы в отставке Зеркеша Сеитова посетили по месту жительства, где с торжественной речью и поздравлениями выступили начальник Департамента УИС Ернат Акылжанов, заместитель начальника Мурат Уралбаев и начальник отделения кадровой политики Назгуль Торгаева. Ветеран также был награжден памятным знаком к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военный оркестр играл для ветерана во дворе дома в Петропавловске
    Нельзя возложить тушение пожаров только на одно ведомство – Канат Ешмуханбетов
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО