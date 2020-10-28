Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В столице Беларуси частично приостановили плановую медпомощь

    28 Октября 2020, 16:05

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Как сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, р ечь идет о плановой помощи для людей с хронической кардиопатологией. Временно перестанут оказывать также плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь.

    При этом не останавливается оказание плановой помощи детям. Это касается и травматологической, гинекологической, офтальмологической, онкологической помощи. «По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в незадействованных под коронавирус больницах или отделениях», - отметил Дмитрий Чередниченко.

    По его словам, ситуация с COVID-19 в Минске прогнозируемая. «Мы ожидали вторую волну, она плавно нарастающая», - сказал Дмитрий Чередниченко. Он отметил, что после первой волны «фактически мы не имели перерыва, потому что в июле, августе, сентябре наблюдались спорадические случаи заболевания». «Мы специально не разбирали в больницах конструктивные приспособления - шлюзы, перекрытия и т.д. Теперь все отделения готовы и далее работать как ковидные», - добавил он.

    В Минске развернуто 2068 коек и более сотни, оснащенных аппаратами ИВЛ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков