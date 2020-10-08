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    В столице Бельгии перестанут работать кафе и рестораны

    8 Октября 2020, 02:04

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - Все места общественного питания в Брюссельском столичном регионе закрываются с 8 октября на месяц в рамках новых мер бельгийских властей по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Бельгии наблюдается рост заражений коронавирусной инфекцией, в среднем по стране регистрируется около 2500 новых случаев КВИ в сутки. В этой связи, в среду было созвано совещание мэров всех 19 брюссельских муниципалитетов.

    Как заявил на пресс-конференции министр-президент Брюссельского столичного региона Руди Вервурт, каждый седьмой человек, прошедший тестирование в Брюсселе, дает положительный результат.

    Пессимистические оценки Р. Верворта на ситуации в бельгийской столице перекликаются с заявлениями других национальных чиновников здравоохранения Бельгии, которые в среду заявили, что Брюссель теперь занимает второе место среди всех европейских столиц по динамике распространения коронавируса, сразу после Мадрида и опережая Париж.

    Тем не менее, каких-либо изменений относительно школ или университетов Бельгии пока не было объявлено, но глава бельгийской столицы сообщил, что встреча с представителями образования намечена на четверг.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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