В столице 2,5 тысяч водителей авто с иностранными номерами избежали наказания за совершенные ДТП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице около 2,5 тысяч водителей автомобилей с иностранными номерами избежали наказания за совершенные ДТП, нарушители ушли от ответственности, так как владельцы авто своевременно не были установлены и не получили предписания из-за отсутствия данных водителя и транспортного средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Так, водитель автомашины марки «Тойота Камри», зарегистрированной в Республике Армения, за прошлый год допустил 369 нарушений на сумму более 3 млн. тенге. На сегодняшний день эта сумма с водителя не взыскана ввиду того, что не было данных по водителю и по транспортному средству, в связи с чем не было возможности своевременно уведомить нарушителя. В связи с истечением срока давности, на основании статьи 62 КоАП РК, водитель не был привлечен к ответственности. Водитель, чувствуя свою безнаказанность, преднамеренно совершал нарушения, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Проанализировав ситуацию на дорогах столицы, полицейские отметили, что за 2019 год по автомашинам с иностранными номерами автоматическими средствами фиксации нарушений было зафиксировано более 14 тыс. нарушений на сумму более 92 млн. тенге, из них взыскано около 12 млн. тенге.

В столице эксплуатируются более 38 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в России, Армении, Кыргызстане и Узбекистане.

В течение прошлого года по вине иностранных машин совершено 382 ДТП, из них 87 автомашин скрылись с места совершения ДТП. В ходе розыска 63 автовладельца привлечены к ответственности. Также за прошлый год при ДТП с участием иностранных машин погибли три человека.

В сентябре прошлого года горожан потрясли две трагедии, произошедшие на улицах города. В воскресный день, 8 сентября, 19-летний водитель автомашины марки «Тойота» не справился с управлением и допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по тротуару. На месте трагедии молодая женщина и двухлетний ребенок от полученных травм погибли. Спустя три дня 24-летний водитель на автомашине «Ваз» допустил наезд на 7-летнего пешехода. В результате ДТП ребенок погиб. В отношении «горе»-водителей возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Обе автомашины состояли на иностранном учете.

Как отметили полицейские, за прошлый год в столице было угнано 15 автомашин с иностранными номерами. При розыске автомашин трудность возникает при установлении номеров кузова и VIN-кодами, так как при пересечении границы указывается только госномер автомашины, при этом авто не регистрируется. В связи с этим возникают сложности в раскрытии преступлений, так как запрос в иностранное государство занимает длительное время. Зная об этом, правонарушители без опасений совершают различные преступления.

22 января т.г. в рамках республиканской акции «Приемная на дороге» стражи порядка продолжили консультацию граждан по вопросам регистрации зарубежных авто.

С начала проведения акции водители иностранных авто активно консультируются по вопросам регистрации, большинство из которых согласны регистрировать транспорт во избежание серьезных проблем.