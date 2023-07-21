В Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормы

Причиной уменьшения запасов воды в крупнейшем городе Турции стала жаркая погода, которая установилась на северо-западе страны с начала июля. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю осадков в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул, практически не ожидается, температура воздуха будет превышать 30 градусов.
Самый низкий уровень воды в Стамбуле был зафиксирован 9 марта 2014 года, тогда он составил 28,82% от нормы. Максимальное значение в 94,95% было отмечено в 2015 году. Максимум запасов воды в Стамбуле в этом году был зафиксирован 20 мая, в тот день они составили 49,7% от нормы, отмечают в мэрии.