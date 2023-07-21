В Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормы

СТАМБУЛ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Запасы воды в водохранилищах Стамбула за неделю уменьшились почти на 2%, до 40% от нормы, что является минимальным показателем с 2014 года. Об этом сообщила в пятницу мэрия турецкого мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным местных властей, запасы воды у плотин Стамбула при норме должны составлять 868,7 млн куб м. По состоянию на утро пятницы они уменьшились до 346 млн.