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    В Стамбуле состоялась встреча помощников глав государств стран ОТГ

    3 Сентября 2023, 06:12

    СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Стамбуле состоялась неформальная встреча помощников/советников по внешней политике глав государств-членов Организации Тюркских государств (ОТГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    На встрече присутствовали официальные лица секретариата ОТГ, а также делегации государств-членов для обсуждения соответствующих вопросов повестки дня Организации.

    В ходе обсуждений было акцентировано внимание на развитии деятельности ОТГ, была подчеркнута необходимость более тесного сотрудничества между государствами-членами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

    Участники встречи также затронули вопросы, связанные с организацией предстоящего Х саммита ОТГ в Казахстане, подчеркнули важность документов, которые будут подписаны в ходе саммита, с точки зрения укрепления отношений в Тюркском мире и продвижения общих целей.

    На переговорах также обсуждался вопрос расширения сотрудничества с международными и региональными организациями. Делегации изучили потенциальные возможности для сотрудничества и совместных инициатив по содействию стабильности, процветанию и миру в регионе и за его пределами.

    Встреча послужила платформой для конструктивного диалога и стратегического планирования в соответствии с обязательством ОТГ содействовать более глубокому сотрудничеству между тюркскими государствами в меняющейся глобальной среде в рамках концепции «Видение тюркского мира-2040» и Стратегии ОТГ на 2022-2026 годы.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Турция Мировые новости Международная деятельность РК Организация тюркских государств
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