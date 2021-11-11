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    В Стамбуле пройдет Саммит Тюркского совета

    11 Ноября 2021, 18:31

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – 12 ноября в Стамбуле состоится VIII Саммит глав государств Тюркского совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Планируется, что в Саммите, посвященном теме: «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху» примут участие Президенты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также премьер-министр Венгрии и генеральный секретарь Тюркского совета.

    Главы государств обсудят ряд важных вопросов, касающихся среднесрочных и долгосрочных перспектив организации.

    Помимо повестки дня, лидеры стран обменяются мнениями о текущих региональных и международных политических и экономических событиях.

    На саммите, где председательство в ССТГ перейдет от Азербайджана к Турции, главы государств подпишут Стамбульскую декларацию, которая будет являться итоговым документом VIII Саммита Тюркского совета, а также примут ряд других резолюций.

    Сегодня, в свою очередь, Совет министров иностранных дел стран участников подготовит окончательную повестку дня и документы, которые будут подписаны в рамках Саммита.

    Ожидается, что Саммит придаст новый импульс и станет важным поворотным моментом в сотрудничестве. Интеграция между государствами-членами выйдет на новый более тесный уровень.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Тюркский мир Мировые новости
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