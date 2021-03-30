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    В стационарах Шымкента лечение от коронавируса получают 284 пациента

    30 Марта 2021, 14:53

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Шымкента Мурата Айтенова состоялось заседание штаба по профилактике распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Как известно, в городе было разработано три сценария борьбы с коронавирусом. Сейчас ведется работа по сценарию А. По данному сценарию готовы 1 380 коек. По сценариям B и С будет подготовлено до 5 тысяч коек.

    В городе достаточно аппаратов ИВЛ и кислорода, а также запасов лекарств.

    В настоящее время в учреждениях здравоохранения лечение от коронавируса получают 284 пациента. Наполняемость составляет 20 процентов. Кроме того, на домашнем карантине находятся 133 бессимптомных пациента.

    В Шымкенте 29 марта зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, с инфицированными контактировали 2 345 человек. Они находятся под наблюдением прикрепленных поликлиник. Специалисты ежедневно связываются с контактировавшими и предупреждают о необходимости соблюдения карантинного режима на дому. Однако, несмотря на это, не исключены случаи, когда бессимптомные пациенты и контактировавшие, выходят из дому.

    Говоря об эпидемиологической ситуации, сложившейся в городах Нур-Султан и Алматы, аким города призвал жителей города носить маски, не посещать общественные места и соблюдать другие санитарные требования. Поручено усилить работу мобильных групп, контролирующих выполнение санитарных требований.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Шымкент
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