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    В стационарах лечатся от коронавируса 225 казахстанцев

    13 Января 2023, 08:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 13 января лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2 315 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 2 168 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 147 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 225 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 090 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 112 человек, еще 2 человека заболели ковидной пневмонией.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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